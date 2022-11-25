Служба безпеки розшукала активи президента АТ «Мотор Січ» на сотні мільйонів гривень. Це майно поплічники звинуваченого збирались вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження.
Співробітники СБУ встановили учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу. Саме вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували вивезти «активи» за межі України.
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Серед вилученого СБУ – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:
- 7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;
- катер;
- 3 мисливські рушниці і гвинтівку;
- велику кількість предметів старовини народів Європи.
Виявлене майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.
Нагадаємо, що контррозвідка та слідчі СБУ затримали президента АТ «Мотор Січ» та керівника одного із Департаментів підприємства у жовтні цього року. За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило канали постачання оптових партій українських авіадвигунів до РФ.