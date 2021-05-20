СБУ нашла сеть трейдеров, которые реализовывали топливо с подпольных нефтеперерабатывающих заводов.

Служба безопасности Украины разоблачила сеть трейдеров и АЗС, которые торговали сомнительным горючим. В схеме были задействованы 3 зарегистрированных в западных областях Украины предприятия и 8 АЗС на территории Ивано-Франковской области.

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Оперативники спецслужбы установили, что дельцы, помимо официальной торговли сертифицированным товаром, закупали сомнительное топливо на подпольных нефтеперерабатывающих заводах. По оперативным данным, владелец сети АЗС из Прикарпатья также закупал сомнительное топливо напрямую с подпольных заводов.

Клиентами предпринимателей были как рядовые водители, так и предприятия критической инфраструктуры. Кроме того, оперативники установили, что автозаправочные станции, где вместе с сертифицированным горючим реализовывали контрафакт, не имели всех необходимых для работы оформленных должным образом документов.

В ходе обысков в офисе фирмы-владельца АЗС, хранилищах нефтепродуктов предприятий-поставщиков и сети АЗС правоохранители изъяли:

записи черновой бухгалтерии, подтверждающие противоправную деятельность;

печати;

почти 150 тысяч литров дизтоплива и бензина ориентировочной стоимостью 4,7 миллиона гривен.

На изъятое топливо наложен арест. После завершения экспертиз отобранных образцов горючего и завершения других необходимых следственных действий планируется сообщение организаторам сделки о подозрении.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям 204 и 209 Уголовного кодекса Украины.