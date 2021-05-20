СБУ знайшла мережу трейдерів, які реалізовували пальне з підпільних нафтопереробних заводів.

Служба безпеки України викрила мережу трейдерів та АЗС, які торгували сумнівним пальним. У схемі були задіяні 3 зареєстровані у західних областях України підприємства та 8 АЗС на території Івано-Франківської області.

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Оперативники спецслужби встановили, що ділки, крім офіційної торгівлі сертифікованим товаром, закуповували сумнівне пальне на підпільних нафтопереробних заводах. За оперативними даними, власник мережі АЗС з Прикарпаття також закуповував сумнівне пальне напряму з підпільних заводів.

Клієнтами підприємців були як пересічні водії, так і підприємства критичної інфраструктури. Крім того, оперативники встановили, що автозаправні станції, де разом із сертифікованим пальним реалізовували контрафакт, не мали всіх необхідних для роботи оформлених належним чином документів.

У ході обшуків в офісі фірми-власника АЗС, сховищах нафтопродуктів підприємств-постачальників та мережі АЗС правоохоронці вилучили:

записи чорнової бухгалтерії, які підтверджують протиправну діяльність;

печатки;

майже 150 тисяч літрів дизпалива і бензину орієнтовною вартістю 4,7 мільйона гривень.

На вилучене пальне накладено арешт. Після завершення експертиз відібраних зразків пального і завершення інших необхідних слідчих дій планується повідомлення організаторам оборудки про підозру.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за статтями 204 і 209 Кримінального кодексу України.