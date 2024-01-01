Scania завершает строительство в Китае завода за два миллиарда долларов

Инвестиции в это предприятие достигли неслыханных для нынешнего времени 2 млрд долларов. Таких размеров даже китайцы при строительстве своих заводов в Европе не всегда достигают.

Новый завод, как пишет Reuters, будет производить в год почти 50 000 грузовиков. В проект заложена возможность расширения производственных мощностей, чтобы при необходимости увеличить выпуск автомобилей.

Отведенный для завода участок в городе Ругао, всего в 200 километрах от Шанхая, взят именно из таких соображений.

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Ожидается, что производимые на предприятии грузовики будут поставляться на только на внутренний рынок КНР, но и в другие страны Азии и Тихого океана. Сегодня тот регион оправданно считается одним из самых быстрорастущих рынков в мире.

"У нас очень сильные позиции в Латинской Америке и Европе, но мы довольно слабые в Азии. Если клиент в Азии хочет купить Scania, он должен получить ее из Европы или Бразилии, что означает ожидание шести или семи месяцев. Работа на китайском рынке позволит Scania лучше реагировать на запросы, в т.ч. транспортными технологиями следующего поколения в Китае. И мы хотим воспользоваться этим", – сказал исполнительный директор Scania Кристиан Левин.

Здесь будет еще лучше технологическое оснащение, чем на заводе Scania (на фото) в Сан-Бернарду-ду-Кампу, Бразилия. Фото: Хорхе Силва, Reuters

Китайский завод Scania с производительностью в упомянутые выше 50 000 автомобилей почти вдвое превзойдет прошлогоднюю результативность бразильского завода Scania. Кроме этого, ожидается рост выпуска запасных частей относительно произведенных в Южной Америке.