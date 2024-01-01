Scania завершує будувати в Китаї завод за два мільярди доларів

Інвестиції в це підприємство сягнули нечуваних для нинішнього часу 2 млрд доларів. Таких розмірів навіть китайці при будівництві своїх заводів у Європі не завжди досягають.

Новий завод, як пише Reuters, вироблятиме у рік майже 50 000 вантажівок. В проєкт закладено можливість розширення виробничих потужностей, щоб при потребі збільшити випуск автомобілів.

Відведена для заводу ділянка у місті Ругао, всього за 200 кілометрів від Шанхаю, взята саме з таких міркувань.

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Очікується, що вироблені на підприємстві вантажівки будуть постачатися на тільки на внутрішній ринок КНР, й до інших країн Азії й Тихого океану. Сьогодні той регіон виправдано вважається одним з найбільш швидкорослих ринків у світі.

"У нас дуже сильні позиції в Латинській Америці та Європі, але ми досить слабкі в Азії. Якщо клієнт в Азії хоче купити Scania, він повинен отримати її з Європи або Бразилії, що означає очікування шести або семи місяців. Робота на китайському ринку дозволить Scania краще реагувати на запити, в т.ч. транспортними технологіями наступного покоління у Китаї. І ми хочемо скористатися цим", - сказав виконавчий директор Scania Крістіан Левін.

Тут буде ще краще технологічне оснащення, ніж на заводі Scania (на фото) у Сан-Бернарду-ду-Кампу, Бразилія. Фото: Хорхе Сілва, Reuters

Китайський завод Scania з продуктивністю у згадані вище 50 000 автомобілів майже вдвічі перевершить торішню результативність бразильського заводу Scania. Окрім цього, очікується зростання випуску запасних частин відносно вироблених у Південній Америці.