Scania R series отримає нове обличчя

Прогноз робити рано, офіційних підтверджень щодо дебюту нової кабіни немає, але вже кілька разів помічений магістральний тягач Scania R series інтерес підігрів.

Ймовірно, як видно зі сторінки Trucking International в Facebook-групі, шанс побачити нову вантажівку Scania з переробленою передньою частиною кузова все-таки є.

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Чергова поява в соціальній мережі ніби шпигунських фото магістрального тягача за кілька тижнів до відкриття престижної виставки невипадкова. Зазвичай вкидання фото з натяками на ТТХ чи опису кузова з’являються на спеціалізованих ресурсах перед рейтинговими показами чи незадовго до офіційних презентацій.

Це скидається на вивірений піар-хід, бо взимку лишень капельку засвітили, а тепер нагадали, підігріваючи інтерес.

Засвітилися вже літні фото з експлуатаційних тестів під навантаженням. Фото: Jan Kruis, Facebook

Нинішні фото дійсно інтригують. На знімках під обшивкою можна побачити нові внутрішні фари та випуклості дещо іншої решітки радіатора. Вся передня частина здається довшою за попередню, із закругленими боками та висунутим козирком.

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Вочевидь, розробники у відповідь на нові норми ЄС добряче покращили аеродинаміку. На це також вказує довга спальна кабіна, таких як варіант Highline XL.

Експерти передбачають, що проєкт з новою кабіною вже на виході. Якщо це дійсно так, то на Ганноверському ярмарку варто очікувати дебютну версію Scania R series.

Тут всі ознаки Scania R series, окрім загадкової передньої частини кабіни. Фото: iepieleaks.nl

Проігнорувати такий захід жоден автовиробник не збирається і Scania не виняток, оскільки виставка-ярмарка це чудовий майданчик для просування своєї продукції на роки вперед.