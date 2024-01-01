Scania R series получит новое лицо

Прогноз делать рано, официальных подтверждений по дебюту новой кабины нет, но уже несколько раз замечен магистральный тягач Scania R series интерес подогрев.

Вероятно, как видно со страницы Trucking International в Facebook-группе, шанс увидеть новый грузовик Scania с переработанной передней частью кузова все-таки есть.

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Очередное появление в социальной сети будто шпионских фото магистрального тягача за несколько недель до открытия престижной выставки неслучайно. Обычно вброс фото с намеками на ТТХ или описания кузова появляются на специализированных ресурсах перед рейтинговыми показами или незадолго до официальных презентаций.

Это похоже на выверенный пиар-ход, потому что зимой только капельку засветили, а теперь напомнили, подогревая интерес.

Засветились уже летние фото с эксплуатационных тестов под нагрузкой. Фото: Jan Kruis, Facebook

Нынешние фото действительно интригуют. На снимках под обшивкой можно увидеть новые внутренние фары и выпуклости несколько иной решетки радиатора. Вся передняя часть кажется длиннее предыдущей, с закругленными боками и выдвинутым козырьком.

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Очевидно, разработчики в ответ на новые нормы ЕС сильно улучшили аэродинамику. На это также указывает длинная спальная кабина, таких как вариант Highline XL.

Эксперты предполагают, что проект с новой кабиной уже на выходе. Если это действительно так, то на Ганноверской ярмарке стоит ожидать дебютную версию Scania R series.

Здесь все признаки Scania R series, кроме загадочной передней части кабины. Фото: iepieleaks.nl

Проигнорировать такое мероприятие ни один автопроизводитель не собирается и Scania не исключение, поскольку выставка-ярмарка это отличная площадка для продвижения своей продукции на годы вперед.