В Киеве с поличным поймали трех работников частных автошкол и сотрудника одного из территориальных Сервисных центров МВД, которые за деньги помогали сдать экзамен водителям.

Как выяснило следствие, подозреваемые предлагали слушателям автошколы "помочь" в сдаче практического экзамена на право вождения транспортных средств. Конечно же, не за так, а за деньги.

Для этого они учебные машины обустраивали дополнительными педалями акселератора. Во время экзамена инструкторы имели возможность самостоятельно управлять автомобилем, а будущие водители лишь имитировали навыки – крутили руль, вроде переключали рычаг коробки передач и по команде включали сигналы поворота.

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Администратор территориального Сервисного центра, который должен был бы контролировать ход экзамена, делал вид, что не замечает нарушений и выставлял положительную оценку.

Для кандидата в водители такая услуга обходилась в 450 долларов США. В ходе "контрольной закупки" все подтвердилось: правоохранители задержали участников схемы во время получения очередной суммы неправомерной выгоды.

С "медвежьей услугой" помощи в сдаче экзамена по практическому вождению автошколы готовили не водителей, а потенциальных убийц для улиц и дорог. Фото иллюстративное: de.freepik.com

Как сообщает Офис Генерального прокурора Украины, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Трем работникам частных автошкол инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничество (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Администратору одного из территориальных сервисных центров МВД в городе Киеве – служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского УП ГУ НП в городе Киеве при оперативном сопровождения ДВБ Нацполиции Украины.