У Києві на гарячому впіймали трьох працівників приватних автошкіл та співробітника одного з територіальних Сервісних центрів МВС, які за гроші допомагали скласти іспит водіям.

Як з’ясувало слідство, підозрювані пропонували слухачам автошколи “допомогти” у складанні практичного іспиту на право водіння транспортних засобів. Звісно ж, не за так, а за гроші.

Для цього вони навчальні машини облаштовували додатковими педалями акселератора. Під час іспиту інструктори мали можливість самостійно керувати автомобілем, а майбутні водії лише імітували навички – крутили кермо, ніби перемикали важіль коробки передач та за командою вмикали сигнали повороту.

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Адміністратор територіального Сервісного центру, який мав би контролювати хід іспиту, удавав, що не помічає порушень і виставляв позитивну оцінку.

Для кандидата у водії така послуга обходилася у 450 доларів США. У ході "контрольної закупки" все підтвердилося: правоохоронці затримали учасників схеми під час отримання чергової суми неправомірної вигоди.

З "ведмежою послугою" допомоги у здачі іспиту з практичного водіння автошколи готували не водіїв, а потенційних вбивць для вулиць і доріг. Фото ілюстративне: de.freepik.com

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Трьом працівникам приватних автошкіл інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайство (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України). Адміністратору одного з територіальних сервісних центрів МВС у місті Києві – службову підробку (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.