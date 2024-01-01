Сдать теорию для получения "прав" можно будет через Дію

В Дії планируют запустить сервис сдачи экзаменов онлайн на водительские удостоверения без посещения сервисных центров МВД, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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“Сейчас мы работаем над цифровизацией центров ГСЦ. Мы хотим запустить, с министром уже согласовали решение... это будет пилотный проект. Сдавать экзамены онлайн на права, сдавать теоретическую часть. Там будет использоваться искусственный интеллект, который будет отслеживать твою модель поведения”, - сообщил он в эфире телемарафона.

Минцифры хочет устранить общение людей с работниками сервисных центров, поскольку это несет в себе значительные коррупционные риски.