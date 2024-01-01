Скласти теорію для отримання "прав" можна буде через Дію

У Дії планують запустити сервіс складання іспитів онлайн на водійські посвідчення без відвідування сервісних центрів МВС, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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“Зараз ми працюємо над цифровізацією центрів ГСЦ. Ми хочемо запустити, з міністром уже погодили рішення… це буде пілотний проект. Складати іспити онлайн на права, складати теоретичну частину. Там буде використовуватись штучний інтелект, який відстежуватиме твою модель поведінки”, — повідомив він в ефірі телемарафону.

Мінцифри хоче усунути спілкування людей із працівниками сервісних центрів, оскільки це несе у собі значні корупційні ризики.