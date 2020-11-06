В дилерской сети SEAT в Украине действуют выгодные ценовые предложения на модельный ряд SEAT.

Осень – лучший сезон для путешествий: не донимает ни жара, ни холод, а за окном – чудесный вид из разноцветного листья. А еще лучше путешествовать в новом автомобиле. Самое время выбрать его, ведь на складе импортера SEAT существует огромный выбор автомобилей разных классов со скидками.

Покупайте новый SEAT, отправляйтесь в путь с комфортом и наслаждайтесь безупречным управлением.

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Предложение действует с 2 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года на автомобили в наличии на складе, а именно на следующий перечень моделей:

Стильный хэтчбек Ibiza в комплектации Reference с выгодой ориентировочно от 49 000 гривен и в комплектации Style с выгодой ориентировочно от 52 000 гривен;

Динамичный хетчбек Leon 5D CUPRA с выгодой ориентировочно от 221 000 гривен;

Городской кроссовер Arona у комплектації FR с выгодой ориентировочно от 80 000 гривен;

Полноприводный кроссовер Tarraco в комплектации Xcellence с выгодой ориентировочно от 97 000 гривен.

Поклонники бренда SEAT смогут выбрать из широкого модельного ряда автомобиль, который больше всего будет соответствовать их потребностям и предпочтениям.