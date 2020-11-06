У дилерській мережі SEAT в Україні діють вигідні цінові пропозиції на модельний ряд SEAT.
Осінь – найкращий сезон для подорожей: не дошкуляє ні спека, ні холод, а за вікном – чудовий вигляд з різнобарвного листя. А ще краще подорожувати в новому авто. Саме час обрати його, адже на складі імпортера SEAT існує величезних вибір автомобілів різних класів зі знижками.
Купуйте новий SEAT, вирушайте в дорогу з комфортом та насолоджуйтесь бездоганним керуванням.
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Пропозиція діє з 2 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року на автомобілі в наявності на складі, а саме на наступний перелік моделей:
- Стильний хетчбек Ibiza у комплектації Reference із вигодою орієнтовно від 49 000 гривень та у комплектації Style із вигодою орієнтовно від 52 000 гривень;
- Динамічний хетчбек Leon 5D CUPRA із вигодою орієнтовно від 221 000 гривень;
- Міський кросовер Arona у комплектації FR із вигодою орієнтовно від 80 000 гривень;
- Повноприводний кросовер Tarraco у компллектації Xcellence із вигодою орієнтовно від 97 000 гривень.
Шанувальники бренду SEAT зможуть обрати із широкого модельного ряду автомобіль, який найбільше буде відповідати їх вимагам та вподобанням.