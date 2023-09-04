Seat завершит производство автомобилей, однако полностью марка не исчезнет – ей предоставлена «другая роль».

Томас Шефер, глава концерна Volkswagen Group, в который входит Seat, в интервью Autocar объявил о скором прощании с испанским автомобильным брендом. По его словам, он прекратит существование, когда жизненный цикл актуальных моделей закончится. При этом имя Seat, или Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Испанское сообщество легковых автомобилей для туризма), в историю не уйдет и будет использоваться в другой ипостаси.

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В ответ на вопрос о будущем Seat Томас Шефер ответил, что место Seat займет дочерняя Cupra - наиболее динамично развивающаяся автомарка в Европе. Volkswagen Group имеет большие планы на Cupra, подразумевающие серьезные инвестиции в дальнейший рост продаж. Таким образом, по мнению Autocar, Seat может досрочно потерять текущие модели: хэтчбек и универсал Leon после обновления 2024 могут полностью перейти под шильдик Cupra.

Seat был основан в 1950 году, а автомобили начал выпускать в 1953-м, когда с конвейера производителя сошел первый экземпляр 1400 – среднеразмерного заднеприводного седана. В 1986 году правительство Испании продало марку немецкому концерну Volkswagen Group.

Что касается Cupra, то ее линейка в ближайшее время пополнится небольшим кроссовером Terramar, близким к Audi Q3, а также недорогим электромобилем на основе концепта Dark Rebel, присоединяющегося к показанному в этом году «зеленому» Tavascan.