Seat завершить виробництво автомобілів, проте повністю марка не зникне — їй надано «іншу роль».

Томас Шефер, голова концерну Volkswagen Group, до якого входить Seat, в інтерв'ю Autocar оголосив про швидке прощання з іспанським автомобільним брендом. За його словами, він припинить існування, коли життєвий цикл актуальних моделей закінчиться. При цьому ім'я Seat, або Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Іспанська спільнота легкових автомобілів для туризму), в історію не піде і використовуватиметься в іншій іпостасі.

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У відповідь на питання про майбутнє Seat Томас Шефер відповів, що місце Seat займе дочірня Cupra - автомарка, що найбільш динамічно розвивається в Європі. Volkswagen Group має великі плани на Cupra, що мають на увазі серйозні інвестиції в подальше зростання продажів. Таким чином, на думку Autocar, Seat може достроково втратити поточні моделі: хетчбек і універсал Leon після оновлення 2024 року можуть повністю перейти під шильдик Cupra.

Seat був заснований 1950 року, а автомобілі почав випускати 1953-го, коли з конвеєра виробника зійшов перший екземпляр 1400 — середньорозмірного задньопривідного седана. У 1986 році уряд Іспанії продав марку німецькому концерну Volkswagen Group.

Що стосується Cupra, то її лінійка найближчим часом поповниться невеликим кросовером Terramar, близьким до Audi Q3, а також недорогим електромобілем на основі концепту Dark Rebel, який приєднається до показаного цього року «зеленого» Tavascan.