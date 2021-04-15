Компактные модели теперь имеют 100% светодиодную оптику и больший выбор моторов.

Модернизированный хэтчбек SEAT Ibiza пятого поколения теперь предлагает выбор из шести двигателей мощностью от 80 до 150 лошадиных сил. А компактный кроссовер, построенный на платформе Ibiza, теперь предлагает особый внешний вид в исполнении Xperience – с врезанными в бампер противотуманными фарами.

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Ibiza на рынке уже более четырех лет назад, испанский производитель провел плановое обновление модели в середине жизненного цикла. Дорестайлинговая версия все еще выглядит довольно свежей, несмотря на присутствие на рынке с начала 2017 года, поэтому SEAT не слишком менял внешность автомобиля.

Едва ли не главным внешним изменением для Ibiza стала светодиодная оптика, которая теперь доступна уже в базовой комплектации. Цветовая палитра модели расширена, добавлены три свежие конструкции из легкосплавных колес, две размером 17 дюймов и третья для большего 18-дюймового комплекта, а название модели на корме теперь выполнено рукописным шрифтом.

SEAT увеличил размеры экрана информационно-развлекательной системы – сенсорный экран стандартно имеет размер 8,25 дюйма, а за доплату его можно заменить 9,2-дюймовым. Приборная панель Ibiza выполнена из другого материала и теперь мягкая на ощупь. Более дорогие версии обновленных Ibiza будут иметь руль с отделкой кожей Nappa.

Покупатели будут иметь широкий выбор моторов для Ibiza. Диапазон начинается с трехцилиндрового 1.0 TSI мощностью 95 лошадиных сил и 175 ньютон-метров, направленных на колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Мощный мотор с отдачей 110 сил и 200 нм сочетается уже с шестиступенчатой механикой или семискоростной DSG с двойным сцеплением.

Топовым для Ibiza 2021 будет полуторалитровый турбомотор с отдачей в 150 лошадиных сил и 250 ньютон-метров. Также имеется экономный мотор 1.0 TGI, работающий на сжатом природном газе. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и имеет отдачу в 90 сил и 160 нм.

Arona – по сути кроссоверная версия Ibiza, поэтому изменения для этой модели похожи на те, что получает “Ибица”. Важнейшим изменением для Arona стало появление версии Xperience. Она заменяет старую версию Xcellence и у нее есть особые изменения во внешности, которые подчеркивают характер кроссовера. В исполнении Xperience Arona получает интегрированные в бампер противотуманные фары, размещенные под основными таким образом, что напоминают о Skoda Yeti.

Все версии Arona 2021 получили светодиодную оптику, логотип SEAT с двухцветным хромированным покрытием и новый шрифт для названия модели. В палитру добавлены цвета Sapphire Blue, Camouflage Green и Asphalt Blue, появились новые 17-дюймовые и пара 18-дюймовых дисков. За дополнительную плату крышу теперь можно покрасить не только в черный и серый, но и в белый цвет Candy White.

Каждый уровень комплектации имеет собственный дизайн передней решетки радиатора, а версия Xperience также получила особый спойлер на крыше и задний диффузор. Внутри стандартным является 8,25-дюймовый сенсорный экран с возможностью выбрать больший 9,2-дюймовый дисплей.

Фото: SEAT Arona 2021 / SEAT

Arona поставляется с теми же двигателями, что и Ibiza, включая 1.0 TSI и 1.5 TSI мощностью от 95 до 150 лошадиных сил. Дизель также недоступен, но есть 90-сильный 1.0 TGI.

Производство обновленных SEAT Ibiza и Arona начнется на заводе в испанском Мартореле в третьем квартале 2021 года. К покупателям машины попадут в конце этого или начале следующего года.