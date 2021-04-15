Компактні моделі тепер мають 100% світлодіодну оптику та більший вибір моторів.

Модернізований хетчбек SEAT Ibiza п’ятого покоління тепер пропонує вибір з шести двигунів потужністю від 80 до 150 кінських сил. А компактний кросовер, збудований на платформі Ibiza тепер пропонує особливий зовнішній вигляд у виконанні Xperience – з врізаними в бампер протитуманними фарами.

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Ibiza на ринку вже більше чотирьох років тому, іспанський виробник провів планове оновлення моделі в середині життєвого циклу. Дорестайлінгова версія все ще виглядає досить свіжою, незважаючи на присутність на ринку з початку 2017 року, тому SEAT не надто змінював зовнішність автомобіля.

Чи не головною зовнішньою зміною для Ibiza стала світлодіодна оптика, яка тепер доступна вже у базовій комплектації. Кольорова палітра моделі розширена, додано три свіжі конструкції з легкосплавних коліс, два розміром 17 дюймів і третій для більшого 18-дюймового комплекту, а назва моделі на кормі тепер виконана рукописним шрифтом.

SEAT збільшив розміри екрану інформаційно-розважальної системи – сенсорний екран стандартно має розмір 8,25 дюйма, а за доплату його можна замінити 9,2-дюймовим. Приладова панель Ibiza виконана з іншого матеріалу і тепер м’яка на дотик. Дорожчі версії оновлених Ibiza матимуть кермо з оздобленням шкірою Nappa.

Фото: SEAT Ibiza 2021 / SEAT

Покупці матимуть широкий вибір моторів для Ibiza. Діапазон починається з трициліндрового 1.0 TSI потужністю 95 кінських сил та 175 ньютон-метрів, спрямованих на колеса через п'ятиступінчасту механічну коробку передач. Потужніший мотор з віддачею 110 сил і 200 номів поєднується вже з шестиступінчастою механікою або семишвидкісною DSG з подвійним зчепленням.

Топовим для Ibiza 2021 буде півторалітровий турбомотор з віддачею у 150 кінських сил і 250 ньютон-метрів. Також є ощадливий мотор 1.0 TGI, що працює на стисненому природному газі. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач і має віддачу у 90 сил і 160 номів.

Arona – по суті, кросоверна версія Ibiza, тому зміни для цієї моделі подібні до тих, що отримує “Ібіца”. Найважливішою зміною для Arona стала поява версії Xperience. Вона замінює стару версію Xcellence і мая особливі зміни в зовнішності, які підкреслюють характер кросовера. У виконанні Xperience Arona отримує інтегровані в бампер протитуманні фари, розміщені під основними таким чином, що нагадують про Skoda Yeti.

Всі версії Arona 2021 отримали світлодіодну оптику, логотип SEAT із двоколірним хромованим покриття та новий шрифт для назви моделі. У палітру додано кольори Sapphire Blue, Camouflage Green і Asphalt Blue, з’явились нові 17-дюймові та пара 18-дюймових дисків. За додаткову плату дах тепер можна пофарбувати не лише в чорний та сірий, а й у білий колір Candy White.

Кожен рівень комплектації має власний дизайн передньої решітки радіатора, а версія Xperience також отримала особливий спойлер на даху і задній дифузор. Всередині стандартним є 8,25-дюймовий сенсорний екран з можливістю вибрати більший 9,2-дюймовий дисплей.

Фото: SEAT Arona 2021 / SEAT

Arona поставляється з тими ж двигунами, що й ibiza, включаючи 1.0 TSI та 1.5 TSI потужністю від 95 до 150 кінських сил. Дизель також не доступний, але є 90-сильний 1.0 TGI.

Виробництво оновлених SEAT Ibiza та Arona розпочнеться на заводі в іспанському Марторелі у третьому кварталі 2021 року. До покупців машини потраплять наприкінці цього або початку наступного року.