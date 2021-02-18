Четырехкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель переворачивает новый лист в своей карьере, присоединившись к Aston Martin, поэтому решил расстаться с некоторыми из своих автомобилей, которые, похоже, не соответствуют корпоративным стандартам нового работодателя.

Феттель – известный своим стремлением к приватности, поэтому подробностей о причинах распродажи его коллекции неизвестны, но не менее восьми из его автомобилей были выставлены на продажу в Великобритании.

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Автомобили выставлены на Tom Hartley Jnr. Тремя наиболее ценными из них являются Ferrari LaFerrari 2016 года, Ferrari Enzo 2004 года и Ferrari F50 1996 года. На момент написания статьи, LaFerrari и Enzo уже были проданы, хотя никакой цены не было обнародовано.

О F50 известно, что Феттель приобрел суперкар в 2015 году, работая в команде Scuderia Ferrari F1 свой первый год. На одометре автомобиля всего 6939 километров и продается он с кучей фирменных аксессуаров и официальным документам, в том числе сертификат Ferrari Classiche.

Феттель расстается и с двумя другими Ferrari. Первый – F12 tdf 2016 года с пробегом 1183 километров. Он окрашен в Giallo triplo, имеет 20-дюймовые кованые колеса с алмазным полировкой и персональный логотип Феттеля, вышитый на подголовниках. Также продается 458 Speciale, имеющая на одометре лишь 3077 километров.

Также доступны три не-Ferrari из коллекции Феттеля. Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, который был гонщику, после победы на первом Гран-при Абу-Даби в 2009 году. Феттель также продает свой Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года и BMW Z8 Roadster 2002 года, все с небольшими пробегами.

Фото: автомобили из коллекции Себастьяна Феттеля, выставленные на продажу / Tom Hartley Jnr/Carscoops