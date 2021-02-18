Чотириразовий чемпіон Формула 1 Себастьян Феттель перегортає новий аркуш у своїй кар'єрі, приєднавшись до Aston Martin, тож вирішив розлучитися з деякими зі своїх автомобілів, які, схоже, не відповідають корпоративним стандартам нового роботодавця.

Феттель – видомий своїм прагненням до приватності, тому подробиць про причини розпродажу його колекції невідомі, але не менше восьми з його автомобілів було виставлено на продаж у Великобританії.

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Автомобілі виставлені на Tom Hartley Jnr. Трьома найбільш цінними з них є Ferrari LaFerrari 2016 року, Ferrari Enzo 2004 року та Ferrari F50 1996 року. На момент написання статті, LaFerrari та Enzo вже були продані, хоча жодної ціни не було оприлюднено.

Про F50 відомо, що Феттель придбав суперкар у 2015 році, працюючи у команді Scuderia Ferrari F1 свій перший рік. На одометрі автомобіля лише 6939 кілометрів і продається він з купою фірмових аксесуарів та офіційнимим документами, в тому числі сертифікатом Ferrari Classiche.

Феттель розлучається і з двома іншими Ferrari. Перший – F12 tdf 2016 року з пробігом 1183 кілометрів. Він пофарбований у Giallo triplo, має 20-дюймові ковані колеса з діамантовим поліруванням і персональний логотип Феттеля, вишитий на підголівниках. Також продається 458 Speciale, що має на одометрі лише 3077 кілометрів.

Також доступні три не-Ferrari з колекції Феттеля. Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, який був гонщику, після перемоги на першому Гран-прі Абу-Дабі в 2009 році. Феттель також продає свій Mercedes-Benz SLS AMG 2010 року і BMW Z8 Roadster 2002 року, усі з невеликими пробігами.

Фото: автомобілі з колекції Себастьяна Феттеля, виставлені на продаж / Tom Hartley Jnr/Carscoops