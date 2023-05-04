Почти половина общего рынка тягачей в Украину - импорт из-за рубежа. Однако их доля постепенно снижается.

Динамика рынка седельных тягачей

В апреле 2023 года украинцы приобрели 2,9 тысяч новых и подержанных седельных тягачей. Это на 314,3% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года и на 21,6% меньше, чем в феврале-2023, посчитали в Институте исследований авторынка.

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Динамика продаж седельных тягачей в Украине в течение апреля 2022 - апреля 2023 годов.

Большинство (48,2%) всех тягачей привезли подержанными из-за границы (1,4 тыс. шт.), однако их доля снижается, а апрельский показатель — самый низкий за последние 12 месяцев.

На внутреннем рынке приобрели 1,3 тыс. шт., что составляет 45,4% от общего количества.

Новыми приобрели 6,4% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 184 штукам.

Больше всего седельных тягачей зарегистрировали в Одесской (326 шт.), Львовской (254 шт.) и Киевской (243 шт.) областях, а также в Киеве (233 шт.) и Ровенской (197 шт.).

Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Самым популярным седельным тягачем на внутреннем рынке в апреле остается DAF XF — сделок купли-продажи таких моделей заключили 359 шт., что традиционно более чем вдвое превышает показатели ближайшего конкурента — Renault Magnum (171 шт.).

Третью строчку занял MAN TGX (167 шт.), а четвертое — Volvo FH (147 шт.). Замыкает первую пятерку Renault Premium (118 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке, апрель 2023

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Самые популярные подержанные тягачи, привезенные из-за границы

В апреле наиболее популярным для «крепостного» из-за границы оказался MAN TGX (425 шт.). На втором – DAF XF (322 шт.), а на третьем – Volvo FH (173 шт.).

Четвертую строчку занял Mercedes-Benz Actros (86 шт.), а пятое – Scania R-Series (84 шт.).



Самые популярные модели подержанных седельных тягачей, привезенных из-за рубежа, апрель 2023

Самые новые тягачи

В апреле первым по количеству продаж стал новый седельный тягач MAN TGX (49 шт.). Вторую строчку занял Mercedes-Benz Actros (39 шт.), а третью – Volvo FH (35 шт.).

Четвертое место заняла Scania R-Series (21 шт.), а пятое – DAF XF (10 шт.).



Новые седельные тягачи, впервые зарегистрированные в апреле 2023 года