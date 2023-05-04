Майже половина загального ринку тягачів в Україні - імпорт з-за кордону. Однак їх частка поступово знижується.

Динаміка ринку сідлових тягачів

У квітні 2023 року українці придбали 2,9 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 314,3% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та на 21,6% менше, ніж у лютому-2023, порахували у Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні протягом квітня 2022 — квітня 2023 років

Більшість (48,2%) від усіх тягачів привезли вживаними з-за кордону (1,4 тис. шт.), проте їх частка знижується, а квітневий показник — найнижчий за останні 12 місяців.

На внутрішньому ринку придбали 1,3 тис. шт., що складає 45,4% від загальної кількості.

Новими придбали 6,4% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 184 штуки.

Найбільше сідлових тягачів зареєстрували в Одеській (326 шт.), Львівській (254 шт.) та Київській (243 шт.) областях, а також в місті Києві (233 шт.) та на Рівненщині (197 шт.).

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку у квітні залишається DAF XF — угод купівлі-продажу таких моделей уклали 359 шт., що традиційно більш як удвічі перевищує показники найближчого конкурента — Renault Magnum (171 шт.).

Третю сходинку зайняв MAN TGX (167 шт.), а четверте — Volvo FH (147 шт.). Замикає першу п’ятірку Renault Premium (118 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку, квітень 2023

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Найпопулярніші вживані тягачі, привезені з-за кордону

У квітні найбільш популярним для «пригону» з-за кордону виявився MAN TGX (425 шт.). На другому — DAF XF (322 шт.), а на третьому — Volvo FH (173 шт.).

Четверту сходинку посів Mercedes-Benz Actros (86 шт.), а п’яте — Scania R-Series (84 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів, привезених з-за кордону, квітень 2023

Найпопулярніші нові тягачі

У квітні першим за кількістю продажів став новий сідловий тягач MAN TGX (49 шт.). Другу сходинку посів Mercedes-Benz Actros (39 шт.), а третю — Volvo FH (35 шт.).

Четверте місце зайняла Scania R-Series (21 шт.), а п’яте — DAF XF (10 шт.).



Нові сідлові тягачі, вперше зареєстровані у квітні 2023 року