Сегодня Украину посетит президент Турции Эрдоган. Киевлян предупредили о перекрытии улиц

Сегодня, 3 февраля, в Украину с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Киевлян уже предупредили о возможном перекрытии улиц из-за кортежа чиновника.

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По данным Офиса президента, официальная церемонии встречи турецкого гаранта с Владимиром Зеленским в Украине стартует в 13:00. Проведут ее в Мариинском дворце. Уже в 15:25 лидеры государств должны выступить перед представителями СМИ. То есть переговоры продлятся больше двух часов.

В Управлении госохраны в то же время уже предупредили киевлян о возможном перекрытии улиц в ряде районов – ограничения будут связаны с мерами по обеспечению охраны Эрдогана. В частности, перекрыть движение могут в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов. Напомнили также, что такие меры предусмотрены законом.

“Согласно Закону Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину”, – напомнили в Управлении.