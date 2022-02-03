Сьогодні Україну відвідає президент Туреччини Ердоган. Киян попередили про перекриття вулиць

Сьогодні, 3 лютого, в Україну з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Киян вже попередили про можливе перекриття вулиць через кортеж високопосадовця.

Читайте також: Вибрики локдауну: у Києві кортеж з Rolls-Royce опинився в МакДрайві

За даними Офісу президента, офіційна церемонії зустрічі турецького гаранта із Володимиром Зеленським в Україні стартує о 13:00. Проведуть її у Маріїнському палаці. Вже о 15:25 лідери держав мають виступити перед представниками ЗМІ. Тобто перемовини триватимуть більше двох годин.

В Управлінні держохорони у той же час вже попередили киян про можливе перекриття вулиць у низці районів - обмеження будуть пов'язані із заходами щодо забезпечення охорони Ердогана. Зокрема, перекрити рух можуть в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького, Печерського та Шевченківського районів. Нагадали також, що такі заходи передбачені законом.

"Відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну", - нагадали в Управлінні.