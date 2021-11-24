Из-за проведения массового мероприятия на центральных улицах столицы вводится ограничение движения.

В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:

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улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улицы Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", – говорится в сообщении Патрульной полиции Киева