Из-за проведения массового мероприятия на центральных улицах столицы вводится ограничение движения.
В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:
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- улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улицы Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", – говорится в сообщении Патрульной полиции Киева