Через проведення масового заходу на центральних вулицях столиці вводиться обмеження руху.

У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:

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вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейській площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

"Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху", - сказано в повідомленні Патрульної поліції Києва