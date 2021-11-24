Через проведення масового заходу на центральних вулицях столиці вводиться обмеження руху.
У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:
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- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
"Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху", - сказано в повідомленні Патрульної поліції Києва