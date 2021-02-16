16 февраля в Верховной Раде будут рассматривать законопроект о расширении полномочий полиции. Если его примут, полицейские получают гораздо больше полномочий, чем сейчас.

В повестке дня Верховной Рады указано, что законопроект №2695, который очень существенно расширяет полномочия полиции и умаляет права граждан, будет рассмотрен во втором чтении 16 февраля 2021 года.

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Законопроектом №2695 предусматривается ряд новых обязанностей для граждан и новых прав для полиции. Например вводится норма, позволяющая останавливать автомобиль без конкретной причины. В рамках "профилактических мероприятий".

Кроме того, по требованию полицейского водитель обязан:

выключить двигатель транспортного средства и вынуть ключ из замка зажигания

выйти из машины

держать руки в поле зрения полицейского

передать для проверки документы

выполнять требования или распоряжения полицейского

Также меняются правила “поверхностной проверки” транспортных средств. В новой редакции полиции дают право требовать открыть крышку багажника (навесное багажное устройство), капот, двери салона, ниши, которые возможно осмотреть без их разборки.