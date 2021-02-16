16 лютого у Верховній Раді розглядатимуть законопроект про розширення повноважень поліції. Якщо його приймуть, поліцейські отримують набагато більше повноважень, ніж зараз.

У порядку денному Верховної Ради зазначено, що законопроект №2695, який дуже суттєво розширює повноваження поліції і обмежує права громадян, буде розглянуто в другому читанні 16 лютого 2021 року.

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Законопроектом №2695 передбачається низка нових обов’язків для громадян і нових прав для поліції. Наприклад, вводиться норма, що дозволяє зупиняти автомобіль без конкретної причини – в рамках “профілактичних заходів”.

Крім того, на вимогу поліцейського водій зобов’язаний:

вимкнути двигун транспортного засобу та вийняти ключ із замка запалювання

вийти з машини

тримати руки в полі зору поліцейського

передати для перевірки документи

виконувати вимоги або розпорядження поліцейського

Також змінюються правила “поверхневої перевірки” транспортних засобів. У новій редакції поліції дають право вимагати відкрити кришку багажника (навісний багажний пристрій), капот, двері салону, ніші, які можливо оглянути без їх розбирання.