Бренд Segway известный своими электрическими скутерами, мопедами, велосипедами и одноколесном персональными транспортными средствами. Но теперь производитель переходит от индустрии микромобильности к сфере садового инструмента, с первой роботизированной газонокосилкой.

Газонокосилка Segway работает по тому же принципу, что и уже хорошо знакомые нам роботы-пылесосы. Устройство, названное Navimow, сейчас находится на этапе бета-тестирования и готовится к серийному производства, но Segway уже обнародовала цены на четыре версии девайса.

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Segway Navimow использует фирменную систему точного позиционирования EFLS подключена к GNSS (Глобальная навигационная спутниковая система), для точного определения своего положения в пространстве. Система позиционирования Navimow имеет точность 2 см.

Эта система на основе GPS, используется роботом Segway, позволяет пользователям удаленно проводить виртуальную границу для Navimow с помощью программы. Цифровой границу нужно установить только один раз, но в случае необходимости ее можно редактировать или удалить.

Создание цифровой карты для косилки – простой процесс, в котором пользователь устанавливает зоны, куда работу не следует заезжать, такие как клумба или бассейн. Если эта граница будет нарушена, пользователь получит уведомление на свой смартфон. Segway Navimow также может успешно преодолевать препятствия, а также двигаться по различным поверхностям и подниматься на склоны с уклоном до 45 процентов. Если бот все же найдет препятствие, он повернется и продолжит движение в другом направлении.

Фото: роботизированная газонокосилка Segway Navimow / Segway

За один проход косилка срезает от 1 до 2 см травы. Ее можно запрограммировать на кошения газона ежедневно, чтобы сохранить его свежий вид. Датчик BladeHalt обнаруживает домашних животных или людей поблизости и в случае необходимости останавливает вращение лезвий косилки.

Еще одним преимуществом автономного робота Navimow является его низкий рабочий шум – всего 54 дБ, что примерно вдвое меньше шума обычной газонокосилки.

Робо-косилка Navimow должна выйти на рынок в четырех версиях: H500E, H800E, H1500E и H3000E. Первая является самой доступной и будет стоить около 1200 евро. Она может скосить газон площадью 500 квадратных метров. Цифровые индексы в названиях других моделей указывают на рабочую площадь. Самая дорогая модель будет стоить около 2500 евро.

Все версии Navimow имеют высокий показатель водонепроницаемости (IPX6), так роботизированная косилка сможет выдержать попадание дождя, хотя она также оснащена датчиком дождя, который можно активировать, чтобы отправить бота обратно на зарядную станцию, когда начнется дождь.