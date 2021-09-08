Бренд Segway відомий своїми електричними скутерами, мопедами, велосипедами та одноколісними персональними транспортними засобами. Але тепер виробник переходить від індустрії мікромобільності до сфери садового інструменту, з першою роботизованою газонокосаркою.

Газонокосарка Segway працює за тим же принципом, що й вже добре знайомі нам роботи-пилососи. Пристрій, названий Navimow, зараз перебуває на етапі бета-тестування і готується до серійного винробництва, але Segway вже оприлюднила ціни на чотири версії девайсу.

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Segway Navimow використовує фірмову систему точного позиціювання EFLS, під’єднану до GNSS (Глобальна навігаційна супутникова система), для точного визначення свого положення у просторі. Система позиціювання Navimow має точність 2 см.

Ця система на основі GPS, що використовується роботом Segway, дозволяє користувачам віддалено проводити віртуальну межу для Navimow за допомогою програми. Цифровий кордон потрібно встановити лише один раз, але в разі потреби його можна редагувати або видалити.

Створення цифрової карти для косарки – простий процес, в якому користувач встановлює зони, куди роботу не слід заїжджати, такі як клумба або басейн. Якщо ця межа буде порушена, користувач отримає сповіщення на свій смартфон. Segway Navimow також може успішно долати перешкоди, а також рухатись різними поверхнями і підніматись на схили з ухилом до 45 відсотків. Якщо бот все ж натрапить на перешкоду, він повернеться і продовжить рух в іншому напрямку.

Фото: роботизована газонокосарка Segway Navimow / Segway

За один прохід косарка зрізає від 1 до 2 см трави. Її можна запрограмувати на косіння газону щодня, щоб зберегти його свіжий вигляд. Датчик BladeHalt виявляє домашніх тварин або людей поблизу і в разі потреби зупиняє обертання лез косарки.

Ще однією перевагою автономного робота Navimow є його низький робочий шум – всього 54 дБ, що приблизно вдвічі менше шуму звичайної газонокосарки.

Робо-косарка Navimow повинна вийти на ринок у чотирьох версіях: H500E, H800E, H1500E та H3000E. Перша є найдоступнішою і коштуватиме близько 1200 євро. Вона може покосити газон площею 500 квадратних метрів. Цифрові індекси у назвах інших моделей вказують на робочу площу. Найдорожча модель коштуватиме близько 2500 євро.

Усі версії Navimow мають високий показник водонепроникності (IPX6), отже роботизована косарка зможе витримати потрапляння дощу, хоча вона також оснащена датчиком дощу, який можна активувати, щоб відправити бота назад на зарядну станцію, коли почнеться дощ.