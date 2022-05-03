Этот фактор назвали еще одной причиной нехватки горючего на заправках.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что дефицит топлива в Украине произошел из-за украинцев, которые начали массово возвращаться домой на пасхальные и первомайские праздники.

Читайте также: Эксперт рассказал, когда на украинских АЗС появится топливо

По его словам, проблема с доступностью топлива на автозаправочных станциях возникла, потому что поставщики топлива не рассчитывали на возвращение такого количества клиентов.

"К сожалению, не рассчитывали на патриотизм нашего населения, которое начало очень быстро возвращаться в свои дома. Перед 1 мая и Пасхой было большое количество людей, которые начали возвращаться, несмотря на просьбы пока не ехать", — сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что украинцам не стоит забывать о войне, которая сейчас происходит в стране. Он также добавил, что уже вскоре ситуация с наличием топлива на АЗС и его доступностью должна улучшиться.

Напомним, что главная причина дефицита – непрофессиональные действия правительства связанные с госрегулированием цен на топливо. Установленные властями цены не соответствуют рыночным и трейдерам невыгодно работать по таким прайсам.

Кроме того, среди причин возникновения дефицита – прекращение сотрудничества с РФ и Беларусью (которые обеспечивали более 60% потребностей в горючем) уничтоженные нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.