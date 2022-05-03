Збільшення автомобілів в країні назвали ще одною причиною нестачі пального на заправках.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що дефіцит палива в Україні стався через українців, які почали масово повертатися додому на великодні та першотравневі свята.

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За його словами, проблема з доступністю палива на автозаправних станціях виникла, тому що постачальники палива не розраховували на повернення такої кількості клієнтів.

"На жаль, не розраховували на патріотизм нашого населення, яке почало дуже швидко повертатися у свої будинки. Перед 1 травня та Великоднем була велика кількість людей, які почали повертатися, попри прохання поки що не їхати", — сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що українцям не варто забувати про війну, яка зараз відбувається у країні. Він також додав, що вже незабаром ситуація з наявністю палива на АЗС та його доступністю має покращитися.

Нагадаємо, що головною причиною дефіциту є непрофесійні дії Уряду пов’язані з держрегулюванням цін на пальне. Встановлені владою ціни не відповідають ринковим і трейдерам невигідно працювати за такими прайсами.

Окрім того, серед причин виникнення дефіциту припинення співпраці з РФ та Білоруссю (які забезпечували понад 60% потреб у пальному) знищенні нафтобази та нафтопереробні заводи.