Жители села Духче и Сокол Рожищенской общины скинулись деньгами, чтобы выровнять три километра автодороги.

К сбору средств присоединились почти все местные жители, – рассказал инициатор ремонта Юрий Сасовский.

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На собранные средства крестьяне наняли грейдер. Первыми ремонтировать дорогу начали жители села Духче. "Грейдер немножко разобрался нам с этой дорогой, ямы позакидал, мы должны были, если государство не может", – говорит Юрий Сасовский. На ремонт крестьяне собрали ориентировочно семь тысяч гривен.

От Духча до областного центра – почти полсотни километров. До бывшего районного центра Рожище – 20. Об инициативе жителей села Духче узнали в соседнем Соколе. Там тоже начали собирать деньги на обустройство дороги.

Просить односельчан отремонтировать дорогу в складчину не пришлось, говорит пенсионерка Надежда Пискунова."По домам не ходили, а люди сами несли, как услышали, что собираем деньги на дорогу. У нас по улице одни вдовы, и те подавали деньги, у которых пенсия 1700 гривен, и те дали по 100 гривен", – говорит пенсионерка.

Теробщина к ремонту дороги не присоединилась. Как рассказал Суспільному староста Александр Сасовский, тендер на обслуживание этой дороги объявлен, и результаты торгов будут известны в августе. "На данный момент мы не можем присоединиться. Сейчас эта дорога в ничьем подчинении”, – говорит староста тергромады.

За комментарием журналисты обратились в службу местных автодорог. Как рассказал специалист по связям с общественностью Николай Комаровский, автомобильная дорога С 031316 Берегово – Духче – Сокол находится в компетенции автомобильных дорог местного значения. Предприятие, которое обслуживало ее, уже использовало свой фонд щебня. Поэтому сейчас дорожники ожидают завершения тендера, где будет выбран новый подрядчик.