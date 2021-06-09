Жителі села Духче та Сокіл Рожищенської громади скинулися грішми, щоб вирівняти три кілометри автошляху. До збору коштів долучилися майже усі місцеві жителі, – розповів ініціатор ремонту Юрій Сасовський.

Жителі села Духче та Сокіл Рожищенської громади скинулися грішми, щоб бодай вирівняти три кілометри автошляху. До збору коштів долучилися майже усі місцеві жителі, – розповів ініціатор ремонту Юрій Сасовський.

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На зібрані кошти селяни найняли грейдер. Першими ремонтувати дорогу почали жителі села Духче. "Грейдер трошки розібрався нам з цією дорогою, ями позакидав, мусили, якщо держава не може", – каже Юрій Сасовський. На ремонт селяни зібрали орієнтовно сім тисяч гривень.

Від Духча до обласного центру – майже пів сотні кілометрів. До колишнього районного центру Рожище – 20. Про ініціативу жителів села Духче дізналися у сусідньому Соколі. Там теж почали збирати гроші на облаштування дороги.

Просити односельчан відремонтувати дорогу в складчину не довелося, каже пенсіонерка Надія Піскунова."По хатах не ходили, а люди самі несли, як почули, що збираємо гроші на дорогу.У нас по вулиці самі вдови і ті подавали гроші, в яких пенсія 1700 гривень і ті дали по 100 гривень", – каже пенсіонерка.

Тергромада до ремонту дороги не долучилася. Як розповів Суспільному староста Олександр Сасовський, тендер на обслуговування цієї дороги оголошений і результати торгів будуть відомі в серпні. “На даний момент ми не можемо долучитися. Зараз ця дорога ні в якому підпорядкуванні”, – каже староста тергромади.

За коментарем журналісти звернулося до служби місцевих автодоріг. Як розповів фахівець зі зв’язків з громадськістю Микола Комаровський, автомобільна дорога С 031316 Берегове-Духче-Сокіл є в компетенції автомобільних доріг місцевого значення. Підприємство, яке обслуговувало її, вже використало свій фонд щебеню. Тому нині дорожники очікують завершення тендеру, де буде обрано нового підрядника.