Полностью электрический внедорожник Ineos EV с запасом хода более 400 километров можно ожидать не раньше 2026 года.

Родной "брат" Ineos Grenadier появится в статусе электрического внедорожника 4×4.

Сначала рассматривалась возможность превращения Grenadier в электромобиль, но из-за сложностей размещения большой батареи на раме от этой задумки отказались. Конструкторы приступили к работе над новой моделью с чистого листа, используя более удобную для электромобилей архитектуру.

Ineos разрабатывает свой первый электромобиль в сотрудничестве с Magna Steyr, которая одно время также сыграла ключевую роль в разработке Grenadier. В основе новой модели может лежать платформа Magna FM29, также используемая в Fisker Ocean и нескольких китайских внедорожников.

Читайте также Magna и LG хотят производить автомобили Apple

Из неназванных источников в сеть проскочила информация, что Ineos EV будет "непревзойденным" внедорожником и что он не только обеспечит внедорожные возможности, ранее не встречавшиеся в электромобилях, но и будет хорошо подходить для "обязанностей рабочего коня".

Внедорожники Ineos Grenadier хорошо себя зарекомендовали, так что поклонники бренда ожидают, что электрическая версия не подведет. Фото: Ineos

Параллельно Ineos работает над городской моделью, а также разрабатывает роскошный внедорожник, который станет модифицированной версией Grenadier и более ориентирован на дорожные характеристики и комфорт.