Повністю електричний позашляховик Ineos EV із запасом ходу понад 400 кілометрів можна очікувати не раніше 2026 року.

Рідний "брат" Ineos Grenadier з’явиться у статусі електричного позашляховика 4×4.

Спочатку розглядалася можливість перетворення Grenadier на електромобіль, але через складнощі розміщення великої батареї на рамі від тієї задумки відмовилися. Конструктори розпочали роботу над новою моделлю з чистого аркуша, використовуючи більш зручну для електромобілів архітектуру.

Ineos розробляє свій перший електромобіль у співпраці з Magna Steyr, яка у свій час також відіграла ключову роль у розробці Grenadier. В основі нової моделі може лежати платформа Magna FM29, яка також використовується у Fisker Ocean та кількох китайських позашляховиків.

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З неназваних джерел у мережу проскочила інформація, що Ineos EV буде "неперевершеним" позашляховиком і що він не тільки забезпечить позашляхові можливості, які раніше не зустрічалися в електромобілях, але й добре підходитиме для "обов'язків робочого коня".

Позашляховики Ineos Grenadier добре себе зарекомендували, тож шанувальники бренду очікують, що електрична версія не підведе. Фото: Ineos

Паралельно Ineos працює над міською моделлю, а також розробляє розкішний позашляховик, що стане модифікованою версією Grenadier і буде більше орієнтований на дорожні характеристики і комфорт.