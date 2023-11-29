Каскадер получил серьезные травмы во время съемок. Виновными признали руководство съемочной группы.

Продюсеров девятого “Форсажа” оштрафовали на миллион долларов за причинение увечья каскадеру. По данным издания Motor1, санкции на руководство съемочной группы наложил британский суд, который рассматривал событие, произошедшее на съемках в 2019 году. Тогда во время выполнения одного из опасных трюков серьезно пострадал дублер Вина Дизеля, который получил несколько тяжелых травм.

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Каскадер по имени Джо Уотс заменял главного героя во время сцены падения с балкона. Мужчина был закреплен с помощью троса, который во время второго дубля не выдержал нагрузки. В результате обрыва каскадер упал на бетон с восьмиметровой высоты. Из-за падения Джо получил повреждения черепа и головного мозга, из-за чего съемки фильма были остановлены.

Следствие выявило нарушения систем безопасности каскадеров на съемочной площадке. По мнению правоохранительных органов, перед выполнением трюка никто из команды не проверил страховочный трос. Кроме того, на бетонной плите отсутствовал мат, на который должен был приземлиться каскадер.

Несмотря на инцидент, девятая серия "Форсажа" собрала в мировом кинопрокате более 725 миллионов долларов.