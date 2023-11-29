Каскадер отримав серйозні травми під час зйомок. Винними визнали керівництво знімальної групи.

Продюсерів дев'ятого «Форсажу» оштрафували на мільйон доларів за заподіяння каліцтва каскадеру. За даними видання Motor1, санкції на керівництво знімальної групи наклав британський суд, який розглядав подію, що сталася на зйомках у 2019 році. Тоді під час виконання одного з небезпечних трюків серйозно постраждав дублер Він Дизеля, який отримав кілька тяжких травм.

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Каскадер на ім'я Джо Вотс заміняв головного героя під час сцени падіння з балкона. Чоловік був закріплений за допомогою троса, який під час другого дубля не витримав навантаження. Внаслідок обриву каскадер упав на бетон із восьмиметрової висоти. Через падіння Джо отримав пошкодження черепа та головного мозку, тож зйомки фільму було зупинено.

Слідство виявило порушення систем безпеки каскадерів на знімальному майданчику. На думку правоохоронних органів, перед виконанням трюку ніхто з команди не перевірив страхувальний трос. Крім того, на бетонній плиті був відсутній мат, на який мав приземлитися каскадер.

Попри інцидент, дев'ята серія «Форсажу» зібрала у світовому кінопрокаті понад 725 мільйонів доларів.