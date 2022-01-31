Песик, по имени Марли, для Дерека и Алекса Киршнеров из штата Джорджия дороже тысячи долларов и спортивного автомобиля.

Дерек и Алекс Киршнер разыскивают Марли с сентября 2021 года. Семья прибегала к разным способам, чтобы найти пропавшую собаку, но без результата. В последнем объявлении о розыске Дерек даже предлагает свой Chevrolet Corvette Z51 2016 года выпуска и 4000 долларов в награду тому, кто найдет Марли.

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Киршнеры называют Марли частью семьи и говорят, что просто обязаны вернуть собаку, сообщает Fox News. Несколько лет назад собаку взяли из приюта, а в сентябре прошлого года она исчезла, когда Дерек с семьей ездил в отпуск. С тех пор четвероногого члена семьи разыскивали с объявлениями и плакатами по всему городу.

“Если бы кто-то подошел ко мне прямо сейчас и сказал, что вернет мне Марли в обмен на мою машину, я был бы счастлив возвращению моей собаки“ – сказал Дерек. Его спорткар стоит около 60 тысяч долларов, но он готов еще и наличными доплатить за Марли.