Песик, на ім'я Марлі, для Дерека та Алекса Кіршнерів зі штату Джорджія дорожча за тисячі доларів і спортивний автомобіль.

Дерек і Алекс Кіршнер розшукують Марлі з вересня 2021 року. Родина вдавалась до різних способів, щоб знайти зниклу собаку, але без результату. В останньому оголошенні про розшук Дерек навіть пропонує свій Chevrolet Corvette Z51 2016 року випуску та 4000 доларів у винагороду тому, хто знайде Марлі.

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Кіршнери називають Марлі частиною родини та кажуть, що просто зобов’язані повернути собаку, повідомляє Fox News. Кілька років тому собаку взяли з притулку, а у вересні минулого року вона зникла, коли Дерек з родиною їздив у відпустку. Відтоді чотирилапого члена родини розкували з оголошеннями й плакатами по всьому місту.

“Якби хтось підійшов до мене прямо зараз і сказав, що поверне мені Марлі в обмін на мою машину, я був би щасливий поверненню моєї собаки“ — сказав Дерек. Його спорткар коштує близько 60 тисяч доларів, але він готовий ще й готівкою доплатити за Марлі.