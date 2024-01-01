Серийный кабриолет разогнали до почти 454 километров в час

Достижение зафиксировано в Германии на трассе ATP Automotive Testing Papenburg GmbH. Теперь W16 Mistral на законном основании присоединился к своим трем предшественникам, которые установили мировые рекорды в истории Bugatti. Об этом производитель рассказывает на своем сайте.

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Несмотря на масштабность предыдущих мировых рекордов, команда Bugatti стремилась к признанию непревзойденной скорости открытого W16 Mistral, названного в честь уникального ветра на юге Франции, оповещающего о смене времен года. Под капотом рекордсмена – 8,0-литровый 16-цилиндровый двигатель мощностью 1600 л.с.

W16 Mistral продолжил славную историю рекордов скорости, которую производитель начал в июне 2010 года. Родстер был создан в дополнение к уже имеющимся трем мировым рекордсменам. До этого в разных категориях возможностей и постоянно восходящей производительности подошли Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition и Chiron Super Sport 300+²

Фото: Bugatti

W16 Mistral World Record Car с первой попытки установил свой мировой рекорд. Таким образом вместе с заказчиком уникального автомобиля и высшим руководством Bugatti в конце осеннего сезона 2024 года вписана еще одна страница мировых рекордов для автомобилей с открытым верхом с невероятными 453,91 км/ч.