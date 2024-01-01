Серійний кабріолет розігнали до майже 454 кілометрів на годину

Досягнення зафіксовано у Німеччині на трасі ATP Automotive Testing Papenburg GmbH. Тепер W16 Mistral на законній підставі доєднався до своїх трьох попередників, які встановили світові рекорди в історії Bugatti. Про це виробник розповідає на своєму сайті.

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Попри масштабність попередніх світових рекордів, команда Bugatti прагнула до визнання неперевершеної швидкості відкритого W16 Mistral, названого на честь унікального вітру на півдні Франції, що сповіщає про зміну пір року. Під капотом рекордсмена – 8,0-літровий 16-циліндровий двигун потужністю 1600 к.с.

W16 Mistral продовжив славну історію рекордів швидкості, яку виробник започаткував у червні 2010 року. Родстер було створено додатково до вже наявних трьох світових рекордсменів. До цього у різних категоріях можливостей і постійно висхідної продуктивності підійшли Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition та Chiron Super Sport 300+²

Фото: Bugatti

W16 Mistral World Record Car з першої спроби встановив свій світовий рекорд. Таким чином разом із замовником унікального автомобіля та вищим керівництвом Bugatti наприкінці осіннього сезону 2024 року вписана ще одна сторінка світових рекордів для автомобілів із відкритим верхом з неймовірними 453,91 км/год.