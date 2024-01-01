В середовищі сучасної розкоші з багатими східними традиціями остання розробка гіперспортивного автомобіля Bugatti була представлена столиці Катару, демонструючи поєднання краси та інновацій.

Обрамлений катарською архітектурою в центрі Дохи, Tourbillon випромінював елегантний стиль.

Читайте також Bugatti показала новинку під назвою Tourbillon

Новий гіперкар покликаний вгамувати спрагу шанувальникам швидкості. Гібридний автомобіль Tourbillon, що у перекладі позначається як "вихор", "ураган", комбінує атмосферний ДВС з трьома електромоторами, що сумарно видають потужність 1800 к.с. та швидкість до 446 км/год.

На ринку автозапчастин існує сотні чи тисячі виробників та торгових марок. Більшість з них спеціалізується на певних типах деталей, тож запам'ятати усі неможливо. В німецького концерну Bosch – найбільший перелік автозапчастин та бездоганна репутація. Тож при виборі автомобільних деталей варто обирати саме Bosch. Рекламна інформація

Прискорення гібридного Bugatti Tourbillon:

0 – 100 км/год за 2,0 сек.

0 – 200 км/год за < 5,0 сек.

0 – 300 км/год за < 10,0 сек.

0 – 400 км/год за < 25,0 сек.

Tourbillon має абсолютно новий 8,3-літровий атмосферний силовий агрегат V16 потужністю 1000 л. На передній осі додатково встановлено пару електродвигунів, ще один електродвигун розташований на задній осі, що разом видають на-гора ще 800 к.с.

Читайте також Bugatti "червоний дракон" отримав 1600 кінських сил та розганяється до 440 км/год: фото

Електродвигуни живляться від відносно невеликої акумуляторної батареї місткістю 25 кВт-год з масляним охолодженням та напругою 800 В. У повністю електричному режимі Tourbillon має запас ходу 60 км.

Кермо Bugatti Tourbillon нагадує швейцарський годинник. Фото: Bugatti

Автомобіль має повністю аналоговий блок панелі приладів, він розміщений на кермі, складається з понад 600 окремих деталей із титану, алюмінію, кришталю, рубінів та сапфірів.

Паризька локація Bugatti Tourbillon. Фото Bugatti

Наразі Bugatti Tourbillon продовжує тур по Азії. Паралельно з презентаційними заходами світом проходить випробування. Його кілька прототипів вже тестуються на дорогах в різних географічних точках та кліматичних умовах.

Тираж буде обмежений, всього 250 виготовлених машин. Усіх їх будуть вручну збирати у легендарному ательє у Мольсхаймі, Франція. Гіперспортивний Bugatti Tourbillon коштуватиме не менше $4 млн. Його постачання замовникам очікується у 2026 році.