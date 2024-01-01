В среде современной роскоши с богатыми восточными традициями последняя разработка гиперспортивного автомобиля Bugatti была представлена столице Катара, демонстрируя сочетание красоты и инноваций.

Обрамленный катарской архитектурой в центре Дохи, Tourbillon излучал элегантный стиль.

Читайте также Bugatti показала новинку под названием Tourbillon

Новый гиперкар призван утолить жажду поклонникам скорости. Гибридный автомобиль Tourbillon, что в переводе обозначается как "вихрь", "ураган", комбинирует атмосферный ДВС с тремя электромоторами, суммарно выдающими мощность 1800 л.с. и скорость до 446 км/ч.

На рынке автозапчастей существует сотни или тысячи производителей и торговых марок. Большинство из них специализируется на определенных типах деталей, поэтому запомнить все невозможно. У немецкого концерна Bosch – самый большой перечень автозапчастей и безупречная репутация. Поэтому при выборе автомобильных деталей стоит выбирать именно Bosch. Рекламная информация

Ускорение гибридного Bugatti Tourbillon:

0 – 100 км/ч за 2,0 сек.

0 – 200 км/ч за <5,0 сек.

0 – 300 км/ч за < 10,0 сек.

0 – 400 км/ч за < 25,0 сек.

Tourbillon имеет совершенно новый 8,3-литровый атмосферный силовой агрегат V16 мощностью 1000 л. На передней оси дополнительно установлено пару электродвигателей, еще один электродвигатель расположен на задней оси, что вместе выдают на-гора еще 800 л.с.

Читайте также Bugatti "красный дракон" получил 1600 лошадиных сил и разгоняется до 440 км/ч: фото

Электродвигатели питаются от относительно небольшой аккумуляторной батареи емкостью 25 кВт-ч с масляным охлаждением и напряжением 800 В. В полностью электрическом режиме Tourbillon имеет запас хода 60 км.

Руль Bugatti Tourbillon напоминает швейцарские часы. Фото: Bugatti

Автомобиль имеет полностью аналоговый блок панели приборов, он размещен на руле, состоит из более 600 отдельных деталей из титана, алюминия, хрусталя, рубинов и сапфиров.

Парижская локация Bugatti Tourbillon. Фото Bugatti

Сейчас Bugatti Tourbillon продолжает тур по Азии. Параллельно с презентационными мероприятиями по миру проходит испытание. Его несколько прототипов уже тестируются на дорогах в различных географических точках и климатических условиях.

Тираж будет ограничен, всего 250 изготовленных машин. Всех их будут вручную собирать в легендарном ателье в Мольсхайме, Франция. Гиперспортивный Bugatti Tourbillon стоит не менее $4 млн. Его поставка заказчикам ожидается в 2026 году.