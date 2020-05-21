Суперкар из ограниченной серии с безграничными возможностями – так описывает Nissan GT-R 50 студия Italdesign.

Концепт Nissan GT-R50 by Italdesign, посвященнный юбилеям двух фирм, был представлен публике еще в июне 2018 года. Тогда японский производитель заявил, что автомобиль создан исключительно как шоукар. Однако огромное количество обращений клиентов заставила изменить решение и позже Nissan объявил, что выпустит лимитированную серию таких машин.

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Официальная мировая премьера серийной версии Nissan GT-R50 by Italdesign была назначена на отмененный Женевский автосалон. Финансовые неурядицы и кризис из-за коронавируса, казалось, заставят Nissan забыть об этом проекте, но производитель сдержал слово и показал первый из 50, запланированных к выпуску автомобилей.

Фото: Nissan GT-R50 by Italdesign / Nissan

Напомним, над внешним и внутренним дизайном Nissan GT-R поработали мастера итальянской фирмы Italdesign, а инженеры Nismo довели до абсолюта технику спорткара. Под капотом автомобиля скрывается 3,8-литровый V6, прокачанный до 720 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента. Такой автомобиль оценивается в фантастическую для японской марки сумму: 990 000 евро.