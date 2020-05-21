Суперкар з обмеженої серії з безмежними можливостями – так описує Nissan GT-R 50 студія Italdesign.

Концепт Nissan GT-R50 by Italdesign, присвячений ювілеям двох фірм, був представлений публіці ще в червні 2018 року. Тоді японський виробник заявив, що автомобіль створений виключно як шоукар. Однак величезна кількість звернень клієнтів змусила змінити рішення і пізніше Nissan оголосив, що випустить лімітовану серію таких машин.

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Офіційна світова прем'єра серійної версії Nissan GT-R50 by Italdesign була призначена на скасований Женевський автосалон. Фінансові негаразди та криза через коронавірус, здавалось, змусять Nissan забути про цей проект, але виробник дотримав слова і показав перший з 50, запланованих до випуску, автомобілів.

Фото: Nissan GT-R50 by Italdesign / Nissan

Нагадаємо, над зовнішнім та внутрішнім дизайном Nissan GT-R попрацювали майстри італійської фірми Italdesign, а інженери Nismo довели до абсолюту техніку спорткара. Під капотом автомобіля ховається 3,8-літровий V6, прокачаний до 720 кінських сил і 780 Нм крутного моменту. Такий автомобіль оцінюється у фантастичну для японської марки суму: 990 000 євро.

Nissan обіцяє розпочати поставки автомобілів клієнтам ближче до кінця цього року, а впродовж наступного зібрати всі заплановані до випуску машини.

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