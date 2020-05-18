Третя кузовна версія 911 стартує одразу у двох виконаннях: Targa 4 та 4S.

Як і кабріолет, кузов “тарга” дозволяє прибрати дах автоматично, натисканням кнопки. Технічно Porsche 911 Targa 4 і Targa 4S майже ідентичні іншим версіям 911-го, але мають і дещо нове.

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Версію Targa німецький автовиробник планував представити на Пекінському автосалоні, та замість того маємо офіційний онлайн-дебют з детальною інформацією. Нова модифікація стане третьою в лінійці моделі Porsche 911, після купе та кабріолета. Зважаючи на те, що прем’єра нового покоління 911 відбулась близько півтора роки тому, Targa отримав останню версію “софту” та модернізовану техніку.

Фото: Porsche 911 Targa 2021 / Porsche

Механізм складання-розкладання м’якої “стелі” Targa виконує обидва процеси за 19 секунд. При цьому, електроніка пильно стежить за наявністю перешкод ззаду і виявивши їх на відстані ближче ніж 50 сантиметрів, блокує операцію, аби уникнути пошкодження рухомої частини корми.

Мотори і характеристики 911 Targa 4 та 911 Targa 4S

Нове покоління спорткара представлене в двох версіях, традиційно повнопривідних. Porsche 911 Targa 4 та Targa 4S оснащуються одним 3-літровим опозитним турбомотором, а його продуктивність залежить від версії. У першому випадку мотор розвиває 385 к.с. і 450 Нм крутного моменту, що на 15 сил більше, ніж у попередника. Двигун Targa 4S додав у потужності й крутному моменті: 450 к.с.(+20) та 530 Нм (+30).

Для обох версій Targa пропонується фірмова роботизована трансмісія на вісім передач з приводом на обидві осі. 911 Targa 4 витрачає на прискорення з місця до першої сотні 4,2 секунди – на 0,1 секунди менше, ніж раніше. 911 Targa 4S виконує цю вправу за 3,6 секунди, що на добрих 0,4 секунди краще, ніж попередник. Максимальна швидкість також залежить від версії: молодша може набирати 289, а старша – 304 км/год.

Передбачена і механічна трансмісія на сім передач, однак лише для 911 Targa 4S. Паспортні данні повідомляють, що з “механікою” динаміка спорткара погіршиться і прискорення займає 4,4 секунди, замість 3,6.

Шасі та гальма 911 Targa

Крім повного приводу, обидві версії спорткара оснащуються фірмовою адаптивною підвіскою PASM з двома режимами роботи. Targa 4S відрізняється ще й системою векторизації тяги, а також можливістю установки підрулюючих задніх коліс і активних стабілізаторів поперечної стійкості.

Targa 4S, крім того, має й продуктивнішу гальмівну систему. На передній осі спорткара встановлюються 350-міліметрові диски з шестипоршневими супортами, тоді як у “Четвірки” 330 мм і 4 поршні. За доплату пропонуються карбон-керамічні гальма.

Візуально версії різняться розміром колісних дисків та патрубками вихлопної системи: у 911 Targa 4 колісні диски спереду 19-дюймові, а ззаду – на 20 дюймів, дві труби. У старшої версії, відповідно, 20 та 21 дюйм, чотири патрубка.

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Електроніка Як і решта версій 911-го в кузові 992, Targa має фірмовий софт для допомоги на мокрій дорозі. “Дощовий” режим оновився адаптивним круїз-контролем InnoDrive. В списку опцій для нового 911 Targa з'явилась функція SmartLift, що відповідає за кліренс на передній осі спорткара і дозволяє регулювати його в межах 40 мм. При цьому електроніка спорткара “навчена” запам’ятовувати місця, де водію знадобилось змінювати кліренс і наступного разу зробить це сама. Інтер’єр Targa в передній частині не відрізняється від решти 911-х, прилади та мультимедіа виводяться на пару безрамкових дисплеїв, в центрі розміщений 10,9-дюймовий сенсорний екран Porsche Communication Management з широкими можливостями підключення і останньою версією Apple Car Play.



Ціни Porsche 911 Targa 2021

Український офіс Porsche поки не повідомив, коли новинка прибуде до місцевих дилерів. У Європі та США прийом замовлень на новинку вже відкритий, а машини очікуються у дилерів наприкінці цього року. В Німеччині Porsche 911 Targa 4 коштує від 128 500 євро (104 100 євро без ПДВ 19%), а 911 Targa 4S обійдеться мінімум у 144 000 євро (116 600 євро без ПДВ); у США цінники, відповідно, $119 300 та $135 200.

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