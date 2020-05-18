Третья кузовная версия 911 стартует сразу в двух исполнениях: Targa 4 и 4S.

Как и кабриолет, кузов "тарга" позволяет убрать крышу автоматически, нажатием кнопки. Технически Porsche 911 Targa 4 и Targa 4S почти идентичны другим версиям 911-го, но имеют и кое-что новое.

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Версию Targa немецкий автопроизводитель планировал представить на Пекинском автосалоне, и вместо того имеем официальный онлайн-дебют с подробной информацией. Новая модификация станет третьей в линейке модели Porsche 911, после купе и кабриолета. Несмотря на то, что премьера нового поколения 911 состоялась около полутора лет назад, Targa получил последнюю версию "софта" и модернизированную технику.

Фото: Porsche 911 Targa 2021 / Porsche

Механизм складывания-раскладывания мягкого "потолка" Targa выполняет оба процесса за 19 секунд. При этом, электроника пристально следит за наличием препятствий сзади и обнаружив их на расстоянии ближе 50 сантиметров, блокирует операцию, чтобы избежать повреждения подвижной части кормы.

Моторы и характеристики 911 Targa 4 и 911 Targa 4S

Новое поколение спорткара представлено в двух версиях, традиционно полноприводных. Porsche 911 Targa 4 и Targa 4S оснащаются одним 3-литровым оппозитным турбомотором, а его производительность зависит от версии. В первом случае мотор развивает 385 л.с. и 450 Нм крутящего момента, что на 15 сил больше, чем у предшественника. Двигатель Targa 4S добавил в мощности и крутящему моменту 450 л.с. (+ 20) и 530 Нм (+30).

Для обеих версий Targa предлагается фирменная роботизированная трансмиссия на восемь передач с приводом на обе оси. 911 Targa 4 тратит на ускорение с места до первой сотни 4,2 секунды – на 0,1 секунды меньше, чем раньше. 911 Targa 4S выполняет это упражнение за 3,6 секунды, что на добрых 0,4 секунды лучше, чем предшественник. Максимальная скорость также зависит от версии: младшая может набирать 289, а старшая – 304 км/ч.

Предусмотрена и механическая трансмиссия на семь передач, но только для 911 Targa 4S. Паспортные данные сообщают, что с “механикой” динамика спорткара ухудшится и ускорение занимает 4,4 секунды, вместо 3,6.

Шасси и тормоза 911 Targa

Кроме полного привода, обе версии спорткара оснащаются фирменной адаптивной подвеской PASM с двумя режимами работы. Targa 4S отличается еще и системой векторизации тяги, а также возможностью установки подруливающих задних колес и активных стабилизаторов поперечной устойчивости.

Targa 4S, кроме того, имеет и продуктивную тормозную систему. На передней оси спорткара устанавливаются 350-миллиметровые диски с шестипоршневыми суппортами, тогда как у "четверки" 330 мм и 4 поршни. За доплату предлагаются карбон-керамические тормоза.

Визуально версии различаются размером колесных дисков и патрубками выхлопной системы: в 911 Targa 4 колесные диски спереди 19-дюймовые, а сзади – на 20 дюймов, две трубы. В старшей версии, соответственно, 20 и 21 дюйм, четыре патрубка.

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Электроника

Как и остальные версий 911-го в кузове 992, Targa имеет фирменный софт для помощи на мокрой дороге. "Дождливый" режим обновился адаптивным круиз-контролем InnoDrive.

В списке опций для нового 911 Targa появилась функция SmartLift, отвечающий за клиренс на передней оси спорткара и позволяет регулировать его в пределах 40 мм. При этом электроника спорткара "обучена" запоминать места, где водителю понадобилось менять клиренс и в следующий раз сделает это сама.

Интерьер Targa в передней части не отличается от остальных 911-х, приборы и мультимедиа выводятся на пару безрамочных дисплеев, в центре размещен 10,9-дюймовый сенсорный экран Porsche Communication Management с широкими возможностями подключения и последней версии Apple Car Play.

Цены Porsche 911 Targa 2021

Украинский офис Porsche пока не сообщил, когда новинка прибудет к местным дилерам. В Европе и США прием заказов на новинку уже открыт, а машины ожидаются у дилеров в конце этого года. В Германии Porsche 911 Targa 4 стоит от 128 500 евро (104 100 евро без НДС 19%), а 911 Targa 4S обойдется минимум в 144 тысяч евро (116 600 евро без НДС); в США ценники, соответственно, $ 119 300 и $ 135 200.

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