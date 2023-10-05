Компания Hennessey Performance завершила работу над невероятным пикапом Ram 1500 TRX ограниченной серии Lunar Edition: к специальным компонентам и эксклюзивному цвету Ceramic Gray добавилось еще мощность и 1012 л.с.

Это первый пример TRX Lunar Edition, над которым работала Hennessey. Как и все остальные модели этой серии, она имеет керамически серое покрытие с множеством черных акцентов по всему экстерьеру.

Тюнер дополнил доступный внедорожник пакетом, включающим уникальные передний и задний бамперы, подвесочный лифт, 10-спицевые колеса с 37-дюймовыми шинами для бездорожья и светодиодные внедорожные фары. В движении он выглядит как настоящий зверь.

Каждый Ram 1500 TRX с пакетом Hennessey Mammoth 1000 получает увеличенный 2,65-литровый высокопоточный нагнетатель, обновленные топливные форсунки и новую систему высокого потока воздуха. Эти элементы совмещаются, чтобы получить 1012 л.с. и 1313 Нм крутящего момента от 6,2-литрового V8.

Читайте также В США создали электрический пикап, которому не страшен апокалипсис

Hennessey говорит, что грузовик может разогнаться до 60 миль/час (96 км/ч) всего за 3,2 секунды и проехать четверть мили за 11,4 секунды на скорости более 193 км/ч. Новая выхлопная система издает звучание, звучащее даже злее, чем стандартный TRX.

В дополнение к специальной краске Ceramic Grey, он также оснащен акцентными швами Surf Blue в салоне, а также пакетом интерьера из углеродного волокна. Другие основные моменты включают в себя панорамный люк с двумя стеклопакетами, напыляемую подложку, крепление для груза и светодиодный стоп-сигнал.