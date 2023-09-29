Вот так выглядит Apocalypse Nirvana, перелицованная из электрического Rivian R1T: нестандартная модель с очень характерным дизайном получила ценник со значком 159 990 долларов США.

Менеджеры флоридского магазина по продажам SoFloCustoms охарактеризовали нестандартный Rivian как "машину для конца света, обладающую легким и быстрым управлением от спортивного автомобиля". Конечно, здесь все признаки того, что команда сделала так, чтобы походило на что-то из фильма или видеоигры, чем на серийный автомобиль в реальной жизни.

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Электромобиль Apocalypse с пробегом менее 480 километров настолько угловат и разрознен, что кажется, что “Апокалипсис” следовал советам вебсайта рендеринга искусственного интеллекта. Вид грозный. Корпус полностью покрыт кевларом, который, как утверждает компания, не только придает ему прочный вид, но и обеспечивает защиту от царапин, ржавчины и коррозии, оставаясь при этом податливым для очистки.

Он быстрый, с бешеной мощностью и крутящим моментом, через три секунды набирает сотню. Фото: Apocalypse

В Apocalypse говорят, что команде понадобилось около девяти месяцев, чтобы завершить проект. Пикап получил шины 38”x15,5”, установленные на бронзовые колеса 20”x12” SFJ, каркас безопасности ручной работы, боковые пороги, передние и задние опорные пластины для защиты от агрессивной среды бездорожья. Пикап также получил массивную 52-дюймовую световую панель на крыше.

"Откровенно говоря, я влюбился в этот электромобиль с первого раза, когда сел за руль. Почему все думают, что аккумуляторные машины должны выглядеть стерильными или мягкими, лишенными маскулинности? Это отличный грузовик, пришло время, чтобы он выглядел и работал так же как другие", – рассказывает генеральный директор Apocalypse Manufacturing Джо Гаттас.

Apocalypse Nirvana соединила роскошь с полезностью – получилось очень удачно. Фото: Apocalypse

Это слишком мощный пикап, сошедший с линии Rivian. Модель, служащая основой для Apocalypse, поставляется с двигателем для каждого колеса и общей мощностью 835 л.с. (622 кВт). Однако Apocalypse утверждает, что конкретный сборник имеет 850 л. В любом случае, он способен разгоняться с нуля до 60 миль, то есть до 96,5 км/ч всего за три секунды.