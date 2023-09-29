Ось так виглядає Apocalypse Nirvana, перелицьована з електричного Rivian R1T: нестандартна модель з дуже характерним дизайном отримала цінник з позначкою 159 990 доларів США.

Менеджери флоридського магазину з продажу SoFloCustoms охарактеризували нестандартний Rivian як "машину для кінця світу, що має легке та швидке керування від спортивного автомобіля". Звісно, тут всі ознаки того, що команда зробила так, аби було схоже на щось із фільму чи відеоігри, ніж на серійний автомобіль у реальному житті.

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Електромобіль Apocalypse з пробігом менш як 480 кілометрів настільки кутастий і розрізнений, що здається, ніби Апокаліпсис дотримувався порад вебсайту рендерингу штучного інтелекту. Вигляд грізний. Корпус повністю покритий кевларом, який, як стверджує компанія, не лише надає йому міцного вигляду, але й забезпечує захист від подряпин, іржі та корозії, залишаючись при цьому легким для очищення.

Він швидкий, із шаленою потужністю та крутним моментом, за три секунди набирає сотню. Фото: Apocalypse

В Apocalypse кажуть, що команді знадобилося близько дев'яти місяців, щоб завершити проєкт. Пікап отримав шини 38”x15,5”, встановленими на бронзові колеса 20”x12” SFJ, каркас безпеки ручної роботи, бічні пороги, передні та задні опорні пластини для захисту від агресивного середовища бездоріжжя. Пікап також отримав масивну 52-дюймову світлову панель на даху.

"Відверто кажучи, я закохався в цей електроавтомобіль з першого разу, коли сів за кермо. Чому всі думають, що акумуляторні машини мають виглядати стерильними чи м’якими, позбавленими маскулінності? Це чудова вантажівка, настав час, щоб вона виглядала і працювала так само як інші", — розповідає генеральний директор Apocalypse Manufacturing Джо Гаттас.

Apocalypse Nirvana поєднала розкіш з корисністю – вийшло дуже вдало. Фото: Apocalypse

Це надто потужний пікап, що зійшов з лінії Rivian. Модель, яка служить основою для Apocalypse, поставляється з двигуном для кожного колеса та загальною потужністю 835 к.с. (622 кВт). Однак Apocalypse стверджує, що конкретна збірка має 850 к.с. У будь-якому випадку, він здатний розганятися з нуля до 60 миль, тобто до 96,5 км на годину всього за три секунди.